В первый день рабочий выполнил три пятых задания,а во 2 день - изготовил остальные 30 деталей. Сколько всего деталей изготовил рабочий за 2 дня? Как решить?Подскажите пожалуйста
Математика
В первый день рабочий выполнил три пятых задания,а во 2 день - изготовил остальные 30 деталей. Сколько всего деталей изготовил рабочий за 2 дня? Как решить?Подскажите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
55 - 35 = 25 деталей сделал во второй день 30 * 52 = 75 деталей всего
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