В первый день рабочий выполнил три пятых задания,а во 2 день - изготовил остальные 30 деталей. Сколько всего деталей изготовил рабочий за 2 дня? Как решить?Подскажите пожалуйста

Математика

В первый день рабочий выполнил три пятых задания,а во 2 день - изготовил остальные 30 деталей. Сколько всего деталей изготовил рабочий за 2 дня? Как решить?Подскажите пожалуйста

Автор: Гость