В первый день Саша прочитал 2/7 книги, во второй 64% остатка, а в третий - 54 страницы. С??олько страниц в книге. Помогите пожалуйста. Ответ знаю, а решение нет...

Алгебра
В первый день Саша прочитал 2/7 книги, во второй 64% остатка, а в третий - 54 страницы. С??олько страниц в книге. Помогите пожалуйста. Ответ знаю, а решение нет...
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего- x 2/7x+(x-2/7x)*0,64+54=x 2/7x+5/7x*0,64+54=x 2/7x+5/7x*16/25+54=x 2/7x+16/35x-x=-54 -9/35x=-54:(-9/35) x=54*35/9=210
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