В первый день Саша прочитал 2/7 книги, во второй 64% остатка, а в третий - 54 страницы. С??олько страниц в книге. Помогите пожалуйста. Ответ знаю, а решение нет...

Алгебра

В первый день Саша прочитал 2/7 книги, во второй 64% остатка, а в третий - 54 страницы. С??олько страниц в книге. Помогите пожалуйста. Ответ знаю, а решение нет...

Автор: Гость