В первый день скосили 5/12 всего луга , ао второй день скосили на 1/8 меньше , чем в пер??ый . Какую часть луга скосили за эти два дня

Математика

В первый день скосили 5/12 всего луга , ао второй день скосили на 1/8 меньше , чем в пер??ый . Какую часть луга скосили за эти два дня

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