В первый день скосили 5/12 всего луга , ао второй день скосили на 1/8 меньше , чем в пер??ый . Какую часть луга скосили за эти два дня
Математика
В первый день скосили 5/12 всего луга , ао второй день скосили на 1/8 меньше , чем в пер??ый . Какую часть луга скосили за эти два дня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/12+1/8=10+3/24=13/24 части луга скосили)
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