В первый день собрали 14,2 ц овощей , во второй день - на 0,9 ц больше, чем в первый а в т??етий - на 4,7 ц меньше ,чем во 2 . Сколько центнеров овощей собрали за 3 дня ?
Математика
В первый день собрали 14,2 ц овощей , во второй день - на 0,9 ц больше, чем в первый а в т??етий - на 4,7 ц меньше ,чем во 2 . Сколько центнеров овощей собрали за 3 дня ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ 1) 14,2 + 0,9 = 15,1 ц - во второй день 2) 15,1 - 4,7 = 10,4 ц - в третий день 3) 14,2 + 15,1 + 10,4 = 39,7 ц - за три дня - ОТВЕТ
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