В первый день собрали 14,2 ц овощей , во второй день - на 0,9 ц больше, чем в первый а в т??етий - на 4,7 ц меньше ,чем во 2 . Сколько центнеров овощей собрали за 3 дня ?

Математика

В первый день собрали 14,2 ц овощей , во второй день - на 0,9 ц больше, чем в первый а в т??етий - на 4,7 ц меньше ,чем во 2 . Сколько центнеров овощей собрали за 3 дня ?

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