В первый день туристы прошли 2/9 маршрута, а во второй 3/7. какую часть маршрута им ос??алось пройти? ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ!!!!!!!!!!!!!БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА!!!!!!!!!!!ЗАРАНИЕ ОГРОМНОЕ СБАСИБО!!!!!☺☺☺

Математика

В первый день туристы прошли 2/9 маршрута, а во второй 3/7. какую часть маршрута им ос??алось пройти? ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ!!!!!!!!!!!!!БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА!!!!!!!!!!!ЗАРАНИЕ ОГРОМНОЕ СБАСИБО!!!!!☺☺☺

Автор: Гость