В первый день туристы прошли 2/9 маршрута, а во второй 3/7. какую часть маршрута им ос??алось пройти? ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ!!!!!!!!!!!!!БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА!!!!!!!!!!!ЗАРАНИЕ ОГРОМНОЕ СБАСИБО!!!!!☺☺☺
Математика
В первый день туристы прошли 2/9 маршрута, а во второй 3/7. какую часть маршрута им ос??алось пройти? ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЕ!!!!!!!!!!!!!БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА!!!!!!!!!!!ЗАРАНИЕ ОГРОМНОЕ СБАСИБО!!!!!☺☺☺
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/9 и 3/7 приводим к общ.знаменателю. Получается 14/56 и 27/56= 41/561-41/56=15/56
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