В первый день ученики подклеили 35 книг. в второй день на 7 больше,а в третий день в 6 раз меньше, чем в первый.сколько книг подклеили в третий день?

Математика

В первый день ученики подклеили 35 книг. в второй день на 7 больше,а в третий день в 6 раз меньше, чем в первый.сколько книг подклеили в третий день?

Автор: Гость