В первый день ученики подклеили 35 книг. в второй день на 7 больше,а в третий день в 6 раз меньше, чем в первый.сколько книг подклеили в третий день?
Математика
В первый день ученики подклеили 35 книг. в второй день на 7 больше,а в третий день в 6 раз меньше, чем в первый.сколько книг подклеили в третий день?
Ответ(ы):
Гость:
35:6=5(ост.5)- так как без остатка не решается!
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