В первый день в киоске продали 9 одинаковых по массе ящиков винограда, а во второй- 11 таких же ящиков. Сколько киллограмов винограда продали в первый день, если всего за два дня продали 340 кг винограда?

Математика

В первый день в киоске продали 9 одинаковых по массе ящиков винограда, а во второй- 11 таких же ящиков. Сколько киллограмов винограда продали в первый день, если всего за два дня продали 340 кг винограда?

Автор: Гость