В первый день в киоске продали 9 одинаковых по массе ящиков винограда, а во второй- 11 таких же ящиков. Сколько киллограмов винограда продали в первый день, если всего за два дня продали 340 кг винограда?

Математика
В первый день в киоске продали 9 одинаковых по массе ящиков винограда, а во второй- 11 таких же ящиков. Сколько киллограмов винограда продали в первый день, если всего за два дня продали 340 кг винограда?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Легко!!! 340/(9+11)=17 кг ( за 1 ящик ) Потом: 17*9=153 кг ( за 1 день ) Ответ : 153 кг
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