В первый день в киоске продали газет на сумму 128.60 а на следующий день на 42.6 больше.??а какую сумму продали газеты в киоске за 2 дня

Математика

В первый день в киоске продали газет на сумму 128.60 а на следующий день на 42.6 больше.??а какую сумму продали газеты в киоске за 2 дня

Автор: Гость