В первый день в киоске продали газет на сумму 128.60 а на следующий день на 42.6 больше.??а какую сумму продали газеты в киоске за 2 дня
Математика
В первый день в киоске продали газет на сумму 128.60 а на следующий день на 42.6 больше.??а какую сумму продали газеты в киоске за 2 дня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
128 Р. 60 к.+42р. 40к.=171(газет)-за второй день 171+128=299(газет)-продали за 2 дня. Вот так вот) вроде правильно.
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