В первый день в магазине продали 320 кг сахара.Во второй день в 4 раза меньше,чем в первый.В третий столько,сколько в первые два дня вместе.Сколько килограммов сахара продали в третий день?

Математика

В первый день в магазине продали 320 кг сахара.Во второй день в 4 раза меньше,чем в первый.В третий столько,сколько в первые два дня вместе.Сколько килограммов сахара продали в третий день?

Автор: Гость