В первый день в магазине продали 320 кг сахара.Во второй день в 4 раза меньше,чем в первый.В третий столько,сколько в первые два дня вместе.Сколько килограммов сахара продали в третий день?

Математика
В первый день в магазине продали 320 кг сахара.Во второй день в 4 раза меньше,чем в первый.В третий столько,сколько в первые два дня вместе.Сколько килограммов сахара продали в третий день?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
320:4=80 320+80=400 это так просто как можно этого не знать   
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