В первый день в соревнование участвовало 8 девочек ,во второй 9 девочек,а в третий столько сколько в 1 и во 2 день вместе.сколько девочек участвовало в соревнование?

Математика

В первый день в соревнование участвовало 8 девочек ,во второй 9 девочек,а в третий столько сколько в 1 и во 2 день вместе.сколько девочек участвовало в соревнование?

Автор: Гость