В первый день в соревнование участвовало 8 девочек ,во второй 9 девочек,а в третий столько сколько в 1 и во 2 день вместе.сколько девочек участвовало в соревнование?
Математика
В первый день в соревнование участвовало 8 девочек ,во второй 9 девочек,а в третий столько сколько в 1 и во 2 день вместе.сколько девочек участвовало в соревнование?
Ответ(ы):
Гость:
8+9+(8+9)=34 девочек участвовало в соревнованиях
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