В первый сосуд налили m литров жидкости,а во второй на 7 литров меньше ,чем в первый ,а в третий на 10 литров больше чем во второй ,а в третьем столько жидкости сколько в первом и во втором сосуде.

Математика
В первый сосуд налили m литров жидкости,а во второй на 7 литров меньше ,чем в первый ,а в третий на 10 литров больше чем во второй ,а в третьем столько жидкости сколько в первом и во втором сосуде.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
< m-первый m-7 второй {m-7}+10= третий  сосудтеперь  все  сложим  3м-14-10=0   м=8    первый -8 вторй-1 третий  11  Всего 20
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