В первый сосуд налили m литров жидкости,а во второй на 7 литров меньше ,чем в первый ,а в третий на 10 литров больше чем во второй ,а в третьем столько жидкости сколько в первом и во втором сосуде.

Математика

В первый сосуд налили m литров жидкости,а во второй на 7 литров меньше ,чем в первый ,а в третий на 10 литров больше чем во второй ,а в третьем столько жидкости сколько в первом и во втором сосуде.

Автор: Гость