В первый день Даша прочитала 36/100 книги, во второй- 5/8 остатка, после чего ей осталось прочитать 48 стрю Сколько страниц в книге? В какой день она прочитала больше? Какую ч асть составляют прочитанные страницы в 1 день от прочитанных страниц во второй день?