В первый день магазин продал 32% имевшегося сатина, во второй день 15,5% от остатка. После этого осталось 689,52 м. Сколько сатина поступило в магазин? *** Помогите пожалу йста. Никак не пойму... Только с объяснениями...
В первый день магазин продал 32% имевшегося сатина, во второй день 15,5% от остатка. После этого осталось 689,52 м. Сколько сатина поступило в магазин? *** Помогите пожалу йста. Никак не пойму... Только с объяснениями.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Представим 15,5% в виде числа - 0,155. получается, что продали 0,155 часть сатина, а осталась 1-0,155=0,845 часть 689,52/0,845=816 м - остаток на второй день. в первый день продали 32%=0,32 часть сатина, осталось 1-0,32=0,68 часть 816/0,68=1200 - остаток на 1 день. Соответственно, сатина поступило 1200 м