В первый день типография выполнила 60% всего заказа, во второй день 2/5 остатка, в 3 день 5/6 нового остатка и 40 календарей. Сколько календарей выполнила типография за 3 дня?
В первый день типография выполнила 60% всего заказа, во второй день 2/5 остатка, в 3 день 5/6 нового остатка и 40 календарей. Сколько календарей выполнила типография за 3 дня?
Ответ(ы):
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1) 2/5 • ( 1 - 0,6 ) = 0,4 • 0,4 = 0,16 ( заказа ) во второй день 2) 5/6 • ( 1 - 0,6 - 0,16 ) = 5/6 • ( 1 - 0,76 ) = 5/6 • 0,24 = 5/6 • 6/25 = 1/5 ( заказа ) в третий день Уравнение Х = 3/5х + 4/25х + 1/5х + 40 Х = 15/25х + 4/25х + 5/25х + 40 Х = 24/25х + 40 1/25х = 40 Х = 40 : 1/25 Х = 1000 ( календарей ) всего Ответ 1000 календарей