В первый день туристы прошли 7км 800м, а во второй день-на 1 км 600м больше. Какое расстояние они прошли за два дня?

Математика

В первый день туристы прошли 7км 800м, а во второй день-на 1 км 600м больше. Какое расстояние они прошли за два дня?

Автор: Гость