В первый день туристы прошли 7км 800м, а во второй день-на 1 км 600м больше. Какое расстояние они прошли за два дня?
Математика
В первый день туристы прошли 7км 800м, а во второй день-на 1 км 600м больше. Какое расстояние они прошли за два дня?
Ответ(ы):
Гость:
7 КМ 800 М+ 1 КМ 600 М=9КМ 400М 7 КМ 800М+ 9КМ 400М=17 КМ 200М
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