В первый день велосипедист проехал за 6 часов 95 км, а во второй 127 км за 8 часов. В какой из дней его скорость была больше и на сколько? Помогите пожалуйста
В первый день велосипедист проехал за 6 часов 95 км, а во второй 127 км за 8 часов. В какой из дней его скорость была больше и на сколько? Помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Ответил Гость:
95:6=15 5/6км/час скорость в первый день 127:8=15 7/8км/час скорость второго дня 15 5/6=15 20/24км/час скорость первого дня 15 7/8=15 21/24км/час скорость второго дня 15 21/24-15 20/24=1/24км/час скорость второго дня больше на 1/24км/час