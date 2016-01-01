В первый день засеяли 7/15 всего поля во второй день засеяли 1/12 поля меньше чем в первый. Какую часть поля засеяли за эти два дня ?
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В первый день засеяли 7/15 всего поля во второй день засеяли 1/12 поля меньше чем в первый. Какую часть поля засеяли за эти два дня ?
Ответ(ы):
Гость:
тупица
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