В первый магазин привезли в одинаковых мешках 840кг.картошки, а во второй магазин в таких же мешках 640кг.в первый привезли на 5 мешков меньше, чем во второй.сколько мешков ка ртофеля привезли в каждый магазин?

Математика

В первый магазин привезли в одинаковых мешках 840кг.картошки, а во второй магазин в таких же мешках 640кг.в первый привезли на 5 мешков меньше, чем во второй.сколько мешков ка ртофеля привезли в каждый магазин?

Автор: Гость