В первый магазин привезли в одинаковых мешках 840кг.картошки, а во второй магазин в таких же мешках 640кг.в первый привезли на 5 мешков меньше, чем во второй.сколько мешков ка ртофеля привезли в каждый магазин?

Математика
В первый магазин привезли в одинаковых мешках 840кг.картошки, а во второй магазин в таких же мешках 640кг.в первый привезли на 5 мешков меньше, чем во второй.сколько мешков ка ртофеля привезли в каждый магазин?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
840-640=200 200:5=40 840:40=21 640:40=16 Ответ: 21-в первый магазин,16- во второй магазин
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