В пирамиде SABCD, в основании которой лежит квадрат, О-точка пересечения диагоналей ??снования, SO-высота пирамиды, угол SAO равен 60 градусам. Ребро SA равно 4 корней из 2. Найдите расстояние между вершинами B и A.

Геометрия

В пирамиде SABCD, в основании которой лежит квадрат, О-точка пересечения диагоналей ??снования, SO-высота пирамиды, угол SAO равен 60 градусам. Ребро SA равно 4 корней из 2. Найдите расстояние между вершинами B и A.

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