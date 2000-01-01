В питомнике было 2000 саженцев.для озеленение города отправили 720 саженцев .какой их процент остался в питомнике
Математика
В питомнике было 2000 саженцев.для озеленение города отправили 720 саженцев .какой их процент остался в питомнике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2000-720=1280 саженцев осталось 1280*100:2000=1280:20= 64% осталось
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