В питомнике было 2000 саженцев.для озеленение города отправили 720 саженцев .какой их процент остался в питомнике

Математика

В питомнике было 2000 саженцев.для озеленение города отправили 720 саженцев .какой их процент остался в питомнике

Автор: Гость