В питомнике вырастили 25700 саженцев деревьев: саженцев яблони 8580, что на 4210 меньше , чем саженцев вишни; остальные саженцы сливы. Сколько саженце в слив было выращено в питомнеке.
В питомнике вырастили 25700 саженцев деревьев: саженцев яблони 8580, что на 4210 меньше , чем саженцев вишни; остальные саженцы сливы. Сколько саженце в слив было выращено в питомнеке.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
8580+4210=12790(дер.)- саженцы вишни 25700-12790-8580=4330(дер.)-саженцы сливы Ответ: было выращенно 4330 саженцев сливы