В питомнике вырастили саженцы деревьев: елей было 360, а на каждые 8 елей приходилось 18 клёнов и 16 лип. Сколько всего елей, клёнов и лип вырастили в питомнике? РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗАДАЧУ С ВОПРОСОМ!!!!!!