В питомнике вырастили саженцы деревьев: елей было 360, а на каждые 8 елей приходилось 18 клёнов и 16 лип. Сколько всего елей, клёнов и лип вырастили в питомнике? РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗАДАЧУ С ВОПРОСОМ!!!!!!
В питомнике вырастили саженцы деревьев: елей было 360, а на каждые 8 елей приходилось 18 клёнов и 16 лип. Сколько всего елей, клёнов и лип вырастили в питомнике? РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗАДАЧУ С ВОПРОСОМ!!!!!!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Ели-360 деревьев,на каждые 8 приходилось по 18 клёнов и 16 лип. Решение: 1) 360:8=45(групп)-всего у нас 45 групп в которые входит по 8 деревьев 2) 18*45=810(деревьев)-клёнов 3)16*45=720(деревьев)-лип 4)810+720+45=1890(деревьев)-всего Ответ: 1890 елей,клёнов и лип вырастили в питомнике.