В питомнике вырастили саженцы деревьев елей было 360 а на каждые 8 елей приходилось 18 кленов и 16 лип сколько всего ели кленов и лип вырастили в пито мнике
В питомнике вырастили саженцы деревьев елей было 360 а на каждые 8 елей приходилось 18 кленов и 16 лип сколько всего ели кленов и лип вырастили в пито мнике
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 360 : 8 = 45(раз) умещается 8 елей в 360 2) 18 * 45 = 810( клёнов) 3) 16 * 45 = 720 ( лип) 4) 810 + 720 + 360 = 1890 (деревьев) Ответ: всего 1890 елей,клёнов и лип вырастили в питомнике.