В плацкартном вагоне пассажирских мест на 18 больше чем в купейном.всего в этих двух вагонах 90 пассажирских мест.сколько пассажирских мест в плацкартном вагоне?в купейнов вагоне

Математика

В плацкартном вагоне пассажирских мест на 18 больше чем в купейном.всего в этих двух вагонах 90 пассажирских мест.сколько пассажирских мест в плацкартном вагоне?в купейнов вагоне

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