В плацкартном вагоне пассажирских мест на 18 больше чем в купейном.всего в этих двух вагонах 90 пассажирских мест.сколько пассажирских мест в плацкартном вагоне?в купейнов вагоне
Математика
В плацкартном вагоне пассажирских мест на 18 больше чем в купейном.всего в этих двух вагонах 90 пассажирских мест.сколько пассажирских мест в плацкартном вагоне?в купейнов вагоне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плац. в. - х+18 мест купей. в. - х мест вместе - 90 мест х+х+18=90 2х=72 х=36 36+18=54 ответ: в плацкартном вагоне 54 пассажирных места, а в купейном 36.
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