В плену у турок барона Мюнхгаузена назначили пчелинымпастухом. Он спас 1596 пчёл,ко??орые жили на лужайке в 6 ульях, поровну в каждом. Однажды дикие медведи сломали 2 улья, и барону пришлось по-новому расселить пчёл в оставшиес...

Математика

В плену у турок барона Мюнхгаузена назначили пчелинымпастухом. Он спас 1596 пчёл,ко??орые жили на лужайке в 6 ульях, поровну в каждом. Однажды дикие медведи сломали 2 улья, и барону пришлось по-новому расселить пчёл в оставшиеся ульи, поровну в каждый. Сколько пчёл будет теперь жить в каждом улье? На сколько больше пчёл в каждом улье теперь, чем раньше? С условием

Автор: Гость