В плену у турок барона Мюнхгаузена назначили пчелинымпастухом. Он спас 1596 пчёл,ко??орые жили на лужайке в 6 ульях, поровну в каждом. Однажды дикие медведи сломали 2 улья, и барону пришлось по-новому расселить пчёл в оставшиес...
Математика
В плену у турок барона Мюнхгаузена назначили пчелинымпастухом. Он спас 1596 пчёл,ко??орые жили на лужайке в 6 ульях, поровну в каждом. Однажды дикие медведи сломали 2 улья, и барону пришлось по-новому расселить пчёл в оставшиеся ульи, поровну в каждый. Сколько пчёл будет теперь жить в каждом улье? На сколько больше пчёл в каждом улье теперь, чем раньше? С условием
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1596 - всего пчел в 6 ульях 2 домика - сломаны ? пчел - в каждом уцелевшем улье стало 1) 1596:6=266 пчелы - жило в каждом их 6ти улий 2) 6-2=4 - улья осталось 3) 1596:4=399 пчелы - стало жить в каждом из 4х 4) 399-266=133 пчелы - на столько стало больше.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Каждая программа на языке С содержит: цикл с заданным число повторений печать п??ременной цикл с предусловием главный модуль Каждая програм...
Українська мова
Право
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!! 1. Понятие «право» в объективном смысле означает: 1. Правила поведения людей в общественных местах. 2.Совокупность о...
Другие предметы