В плоский конденсатор параллельно его пластинам со скоростью 3 10,7 степени мс влетает электрон. При вылете из конденсатора он смещается к одной из пластин на 8,76 10, ми нус 3 степени м. Длина каждой пластины к...
Физика
В плоский конденсатор параллельно его пластинам со скоростью 3 10,7 степени мс влетает электрон. При вылете из конденсатора он смещается к одной из пластин на 8,76 10, ми нус 3 степени м. Длина каждой пластины конденсатора равна 3 см, расстояние между ними равно 2 см. Напряженность электрического поля равна 2 10, 4 степени НКл. Определите отношение заряда электрона и его массу.
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