В плоский конденсатор параллельно его пластинам со скоростью 3 10,7 степени мс влетает электрон. При вылете из конденсатора он смещается к одной из пластин на 8,76 10, ми нус 3 степени м. Длина каждой пластины к...

Физика
В плоский конденсатор параллельно его пластинам со скоростью 3 10,7 степени мс влетает электрон. При вылете из конденсатора он смещается к одной из пластин на 8,76 10, ми нус 3 степени м. Длина каждой пластины конденсатора равна 3 см, расстояние между ними равно 2 см. Напряженность электрического поля равна 2 10, 4 степени НКл. Определите отношение заряда электрона и его массу.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Чёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёё
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Преобразуите в многочлен стандартного вида: а) (x + 4y)(4y x); б) 2t(t + 8) (t 6)*2
Ответить
Русский язык
Отгадай загадки. Запиши отгадки. Выясни, можно ли проверить написанные безударной гласной в этих словах?(воробей, Медведь, заяц, корова, собака, пе...
Ответить
Литература
Хто має ноги, та немає рук?
Ответить
Химия
Как из водорода получить соляную кислоту , формула уравнения
Ответить
Разное
Что вы делаете на уроке труда?
Ответить
Русский язык
Для какого столбика какой заголовок? ь? или ь. Ольга, полька, деньки, возьми, мостик, винтик, ольха, пальцы.
Ответить
Математика
Запиши с помощью фигурных скобок множество двузначных чисел кратных 11. 3 класс
Ответить
Математика
Со склада одновременно в противоположных направлениях выехали 2 грузовика.первый грузовик ехал со скоростью 55 км/ч.с какой скоростью ехал второй г...
Ответить
Физика
Из двух пунктов расстояние между которыми 100 м, одновременно на встречу друг другу начали двигаться два тела. Скорость одного из них 20м/с. Какого...
Ответить
Алгебра
Решите уравнение (x+2)+2x+8x-16=0
Ответить