В подъезде дома 27квартир. на каждом этаже 3квартиры. на 4этажах квартиры отремонти??овали. сколько квартир осталось отремонтировать в подъезде? реши задачу разными способами

Математика
В подъезде дома 27квартир. на каждом этаже 3квартиры. на 4этажах квартиры отремонти??овали. сколько квартир осталось отремонтировать в подъезде? реши задачу разными способами
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
27:3=9 этажей в доме 9-4=5 (эт.) - на стольких этажах не отремонтировали 5*3=15 (кв.) - осталось отремонтировать.
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