В подъезде дома 27квартир. на каждом этаже 3квартиры. на 4этажах квартиры отремонти??овали. сколько квартир осталось отремонтировать в подъезде? реши задачу разными способами
Математика
В подъезде дома 27квартир. на каждом этаже 3квартиры. на 4этажах квартиры отремонти??овали. сколько квартир осталось отремонтировать в подъезде? реши задачу разными способами
Ответ(ы):
Гость:
27:3=9 этажей в доме 9-4=5 (эт.) - на стольких этажах не отремонтировали 5*3=15 (кв.) - осталось отремонтировать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Один круг лыжной трассы состоит из 8 км подъёмов и 6 км спусков. При спуске скорость лыжника возрастает на 2 км/ч, при подъёме на столько же падает...
Русский язык
Алгебра
Русский язык