В поэме Руслана и Людмилы есть такая строчка:Там чудеса,там леший бродит...Кто такой леший?

Разное

В поэме Руслана и Людмилы есть такая строчка:Там чудеса,там леший бродит...Кто такой леший?

Автор: Гость