В поэме Руслана и Людмилы есть такая строчка:Там чудеса,там леший бродит...Кто такой леший?
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В поэме Руслана и Людмилы есть такая строчка:Там чудеса,там леший бродит...Кто такой леший?
Ответ(ы):
Гость:
В русской мифологии: человекообразное сказочное существо, живущее в лесу; дух леса, его хозяин.
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