в полдень от пристани отошёл теплоход со скоростью 16 км/ч. через 3 ч вслед ему отошёл другой теплоход и через 12 ч догнал первый. С какой скоростью д вигался второй теплоход?
в полдень от пристани отошёл теплоход со скоростью 16 км/ч. через 3 ч вслед ему отошёл другой теплоход и через 12 ч догнал первый. С какой скоростью д вигался второй теплоход?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Значит смотри 1) 3+12=15 часов - это проплыл первый теплоход 2)16*15=240 км проплыл первый теплоход 3) 240/12=20 км эт скорость второго ну, вроде так:) можешь для полной уверенности подождать еще решение