в полдень от пристани отошёл теплоход со скоростью 16км.ч. через 3ч.вслед ему отошёл другой теплоход и через 12ч. догнал первый. попробуй составить за дачу на стречное движение.достаточно ли оказалось для этого данных?если нет..дополни их и реши получившуюся задачу..

Задание: чему равна скорость второго теплохода? Решение: 3+12=15 часов до встречи теплоходов; 16*15=240 км - расстояние между пристанью и местом встречи; 240/12=20 км/час - скорость второго теплохода; Задача на "сближение": В полдень от пристани отошел теплоход со скоростью 16 км/час. Через 3 часа вслед за ним отошел другой теплоход со скоростью 20 км/час. Через какое время второй теплоход догонит первый? Решение: 16*3=48 км расстояние между теплоходами; 20 - 16=4 км/час - скорость сближения; 48/4=12 часов до встречи теплоходов.