В полях вьюжит метель. Ночью еще наступают холода. Прозрачные лужицы покрываются ??вонким льдом. А под пушистым снежным ковром трогаются в рост подснежники. Они пустили цепкие корни в мерзлую землю и тянутся к солнцу . Найди и...

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В полях вьюжит метель. Ночью еще наступают холода. Прозрачные лужицы покрываются ??вонким льдом. А под пушистым снежным ковром трогаются в рост подснежники. Они пустили цепкие корни в мерзлую землю и тянутся к солнцу . Найди и подчеркни слова-названия предметов,в форму которых входят предлоги в,под,к?

Автор: Гость