В половодье река разлилась на 999 м в ширину. В первые сутки после спада воды ширина реки уменьшилась на 1/9 часть; во вторые сутки ширина реки уменьшилась на 178 м. Какой ширина стала река к концу вторых суток? Туристы купили...

Математика

В половодье река разлилась на 999 м в ширину. В первые сутки после спада воды ширина реки уменьшилась на 1/9 часть; во вторые сутки ширина реки уменьшилась на 178 м. Какой ширина стала река к концу вторых суток? Туристы купили палатку,рюкзаки и спальные мешки. Половина стоимости покупки была истрачена на палатку. На оставшуюся часть денег купили 2 рюкзака по цене 120000 р. и 1 спальный мешок по той же цене. Сколько денег заплатили за всю покупку?

Автор: Гость