В половодье река разлилась на 999 м в ширину. В первые сутки после спада воды ширина реки уменьшилась на 1/9 часть; во вторые сутки ширина реки уменьшилась на 178 м. Какой ширина стала река к концу вторых суток? Туристы купили...
Математика
В половодье река разлилась на 999 м в ширину. В первые сутки после спада воды ширина реки уменьшилась на 1/9 часть; во вторые сутки ширина реки уменьшилась на 178 м. Какой ширина стала река к концу вторых суток? Туристы купили палатку,рюкзаки и спальные мешки. Половина стоимости покупки была истрачена на палатку. На оставшуюся часть денег купили 2 рюкзака по цене 120000 р. и 1 спальный мешок по той же цене. Сколько денег заплатили за всю покупку?
Ответ(ы):
Гость:
1 задача 1)999:9=111(м)-уменьшилась в 1 день 2)999-(111+178)=710(м)
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