В полтавском сражении Русские войска имели значительная численное превосходство над противником означает ли это что победа досталась русским легко Ответ Аргументируйте в чем Проявлялась полководческий талант Талант подвижной ников
История
В полтавском сражении Русские войска имели значительная численное превосходство над противником означает ли это что победа досталась русским легко Ответ Аргументируйте в чем Проявлялась полководческий талант Талант подвижной ников
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно нет! Шведская армия имела колоссальный боевой опыт в отличии от русской регулярной армии, одержавшей всего одну крупную победу в открытом поле ( под Лесной 28 сентября 1708 года). Этой победе способствовали : уничтожение обоза противника с провизией ( 1708 г. ), патриотизм русского народа, присоединение казаков к русским войскам ( Предатель Мазепа - не в счёт ) и конечно несоизмеримое мужество русских солдат
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Английский язык
Перевидите с русского на английский (переводчик - жалоба) Дэниел Джейкоб Рэдклиф?? — британский актёр театра и кино. Наиболее известный как Гари ...
Русский язык
Кусты шиповника цвели все лето - выполнить синтаксический разбор предложения.Кус??ы - выполнить морфологический разбор слова