В полтавском сражении Русские войска имели значительная численное превосходство над противником означает ли это что победа досталась русским легко Ответ Аргументируйте в чем Проявлялась полководческий талант Талант подвижной ников

Гость: Гость:

Конечно нет! Шведская армия имела колоссальный боевой опыт в отличии от русской регулярной армии, одержавшей всего одну крупную победу в открытом поле ( под Лесной 28 сентября 1708 года). Этой победе способствовали : уничтожение обоза противника с провизией ( 1708 г. ), патриотизм русского народа, присоединение казаков к русским войскам ( Предатель Мазепа - не в счёт ) и конечно несоизмеримое мужество русских солдат