В понедельник некоторый товар поступил в продажу по цене 800 р. В соответствии с принятыми в магазине правилами цена товара в течение недели остается неизменной, а в первый день каждой последующей неделе снижается на...
В понедельник некоторый товар поступил в продажу по цене 800 р. В соответствии с принятыми в магазине правилами цена товара в течение недели остается неизменной, а в первый день каждой последующей неделе снижается на 20% от предыдущей цены. Сколько рублей будет стоить товар на пятнадцатый день после поступления в продажу?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Получается что цена снижается 2 раза; 1) 800/100=x/80; x=800*80/100=640- цена на 7 день; 2) 640/100=X/80; x=640*80/100=512 цена на 14-ый день; Больше цена не менялась; Ответ:512