В понедельник некоторый товар поступил в продажу по цене 800 р. В соответствии с принятыми в магазине правилами цена товара в течение недели остается неизменной, а в первый день каждой последующей неделе снижается на 20% от предыдущей цены. Сколько рублей будет стоить товар на пятнадцатый день после поступления в продажу?