В понедельник привезли 12 ящиков с яблоками, а во вторник 8 таких же ящиков. В понедельник привезли на 100 кг яблок больше, чем во вторник. Сколько ки лограммов яблок привезли в понедельник? Во вторник?

1) 12-8=4 ящика - на столько ящиков в понедельник привезли больше, чем во вторник. Именно в этих четырех ящиках и помещаются 100 кг яблок. 2) 100:4=25 кг яблок в одном ящике. 3) 25•12=300 кг яблок привезли в понедельник. 4) 25•8 = 200 кг яблок привезли во вторник. ПРОВЕРКА: 300-200=100 кг - на столько в понедельник привезли яблок больше, чем во вторник.