В посылку можно положить не больше 8 кг груза. Можно ли упаковать в одну посылку гр??зы массой: А) 2,5 кг; 3,7 кг и 2,4 кг Б) 1,7 кг; 0,5 кг и 5,6 кг плизз

Математика

В посылку можно положить не больше 8 кг груза. Можно ли упаковать в одну посылку гр??зы массой: А) 2,5 кг; 3,7 кг и 2,4 кг Б) 1,7 кг; 0,5 кг и 5,6 кг плизз

Автор: Гость