В посылку можно положить не больше 8 кг груза. Можно ли упаковать в одну посылку гр??зы массой: А) 2,5 кг; 3,7 кг и 2,4 кг Б) 1,7 кг; 0,5 кг и 5,6 кг плизз

Математика
В посылку можно положить не больше 8 кг груза. Можно ли упаковать в одну посылку гр??зы массой: А) 2,5 кг; 3,7 кг и 2,4 кг Б) 1,7 кг; 0,5 кг и 5,6 кг плизз
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)8-2,5-3,7-2,4=-0,6 не получится б)8-1,7-0,5-5,6=0,2 получится
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