В повести Суд Шемякин горожанин, пострадавший от бедного крестьянина, направляет??я... А-на базар B-в церковь C-в баню D-в трактир
История
В повести Суд Шемякин горожанин, пострадавший от бедного крестьянина, направляет??я... А-на базар B-в церковь C-в баню D-в трактир
Ответ(ы):
Гость:
В баню!!!!!!!!!!!!!!
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