В правильной 4 угольной призме сторона основания равна 12м и высота 3дм . Вычислите ??лощадь боковой поверхности призмы
Геометрия
В правильной 4 угольной призме сторона основания равна 12м и высота 3дм . Вычислите ??лощадь боковой поверхности призмы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S бок=P*hбок S=(12*4)*3=144
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