В правильной четырехугольной пирамиде высота равна 12см, а высота боковой грани 15см. Найдите боковое ребро. РЕШИТЕ ЭТО ПОЖАЛУЙСТА :3
Геометрия
В правильной четырехугольной пирамиде высота равна 12см, а высота боковой грани 15см. Найдите боковое ребро. РЕШИТЕ ЭТО ПОЖАЛУЙСТА :3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В основании квадрат, а-его сторона М-вершина пирамиды, О-точка пересечения диагоналей квадрата МК-высота боковой грани тр-ник МОК-прямоугольный MO^2 +OK^2=MK^2 12^2+(a/2)^2=15^2 a^2/4=225-144; a^2=4*81; a=√(4*81)=2*9=18 Из прямоуг. треугольника МКД: МД=√(15^2+9^2) =√306-,боковое ребро. Что-о ответ некрасивый!
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