В правильной четырехугольной пирамиде высота равна 12см, а высота боковой грани 15см. Найдите боковое ребро. РЕШИТЕ ЭТО ПОЖАЛУЙСТА :3

Геометрия

В правильной четырехугольной пирамиде высота равна 12см, а высота боковой грани 15см. Найдите боковое ребро. РЕШИТЕ ЭТО ПОЖАЛУЙСТА :3

Автор: Гость