В правильной четырехугольной призме высота равна 5. Площадь диагонального сечени?? 20 . Найти объем призмы.
Математика
В правильной четырехугольной призме высота равна 5. Площадь диагонального сечени?? 20 . Найти объем призмы.
Ответ(ы):
Гость:
∨цилиндра=πr²h радиус основания цилиндра=½×8=4 высота=12⇒∨=π×4²×12=192π
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