В правильной треугольной пирамиде sabc с основанием abc проведено сечение через середины ребер ab и bc и вершину s найдите площадь этого сечения если боковое ребро пирамиды равно 7 а сторона основания 8
Геометрия
В правильной треугольной пирамиде sabc с основанием abc проведено сечение через середины ребер ab и bc и вершину s найдите площадь этого сечения если боковое ребро пирамиды равно 7 а сторона основания 8
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Гость:
Надеюсь, ты поймешь, что я написала)))
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