В правильной треугольной призме ABCA1B1C1, все ребра которой равны 1 постройте угол ме??ду прямой AC1 и плоскастью BCC1
Математика
В правильной треугольной призме ABCA1B1C1, все ребра которой равны 1 постройте угол ме??ду прямой AC1 и плоскастью BCC1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ Построили призму. Плоскость ВСС1 - выделена голубым цветом Строим проекцию точки А на эту плоскость и получаем точку А2.. Получаем угол А2СС1.- ОТВЕТ
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