В правильной треугольной призме ABCA1B1C1, все ребра которой равны 1 постройте угол ме??ду прямой AC1 и плоскастью BCC1

Математика

В правильной треугольной призме ABCA1B1C1, все ребра которой равны 1 постройте угол ме??ду прямой AC1 и плоскастью BCC1

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