В правильном порядке расположите этапы жизненного цикла кораллового полипа, начиная со взрослой особи: 1. планктонная-планула 2. зигота и эмбриональное развитие 3. осидание на дно и начало роста колоний 4. половозрелая медуза ...
Биология
В правильном порядке расположите этапы жизненного цикла кораллового полипа, начиная со взрослой особи: 1. планктонная-планула 2. зигота и эмбриональное развитие 3. осидание на дно и начало роста колоний 4. половозрелая медуза 5. колония полипов с почкующимися медузами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4. половозрелая медуза 2.зигота и эмбриональное развитие 1. планктонная личинка - планула 3. оседание на дно и начало роста колоний 5. колония полипов с почкующимися медузами
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