В правильном порядке расположите этапы жизненного цикла кораллового полипа, начиная со взрослой особи: 1. планктонная-планула 2. зигота и эмбриональное развитие 3. осидание на дно и начало роста колоний 4. половозрелая медуза ...

Биология

В правильном порядке расположите этапы жизненного цикла кораллового полипа, начиная со взрослой особи: 1. планктонная-планула 2. зигота и эмбриональное развитие 3. осидание на дно и начало роста колоний 4. половозрелая медуза 5. колония полипов с почкующимися медузами

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