в правильном N-угольнике угол между стороной и радиусом описанной окружности, проведенным в одну из вершин этой стороны, равен 81 градус.Найдите N.( ж елательно описать все подробно )
в правильном N-угольнике угол между стороной и радиусом описанной окружности, проведенным в одну из вершин этой стороны, равен 81 градус.Найдите N.( ж елательно описать все подробно )
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Пусть треугольник АВС, уголС=90, уголА=60, тогда уголВ=30. Это значит, что АС=0,5АВ. Обозначим АС=х, тогда АВ=2х. По условию х+2х=26,4 3х=26,4 х=8,8