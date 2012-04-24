В правильной треугольной пирамиде SABC с основанием ABC известны рёбра AB=20 корней из 3, SC=29. Найдите угол, образованный плоскостью и прямой, прохо дящей через середины рёбер AS и BC
В правильной треугольной пирамиде SABC с основанием ABC известны рёбра AB=20 корней из 3, SC=29. Найдите угол, образованный плоскостью и прямой, прохо дящей через середины рёбер AS и BC
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Вот нашёл похожую задачу, тут просто поменять числа на свои и готово http://www.1variant.ru/2012-04-24-11-11-44/139------2/670---2-----3-----sabc--------sc------------as--.html