Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
В правлении какого князя произошло первое столкновение Руси с Польшей
В правлении какого князя произошло первое столкновение Руси с Польшей
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Владимир Святой, 981 год
Похожие вопросы
на закрепленном безмене взрослый может вытянуть 24кг,а ребенок 6кг. сколько покажет безмен на если взрослый и ребенок будут тянуть его в противопол...
Даю 105 баллов!Помогите написать сочинение на тему " Какие испытания несет человеку война?". На основе литературного материала. 250-300 слов. Тольк...
прочитайте рассказ Л.Н.Толстого Объясните название рассказа Как глядишь,так и видишь Мальчик лежал на земле и смотрел на дерево с боку.Он сказа...
даю 90 б. Подготовьте публичные выступления для родительского собрания на тему ,,Взрослые и мы" (,,Как мы понимаем друг друга", ,,Что бы хотелось и...
Назовите любые три особенности личности которые могут оказать влияние на ее успешную социализацию.Проиллюстрируйте каждую из них конкретным примеро...
Напишите 10 пословиц и поговорок, в которых был бы глагол/глаголы во 2 лице единственного числа.
Какое из перечисленных государств располагается сразу в двух частях света,одна из которых Европа?-А)Иран Б)Украина В)Россия Г)Финляндия Д)Армения ...
Под чем подразумевается "горчица" в сказке "Алиса в стране чудес?-а)птица б)минерал в)фрукт г)трава д)ягода
Какая американская бабочка время от времени долетает до Европы?1)Идея белая 2)Калиго 3)Морфо 4) Троидес 5)Монарх
Какое из утверждений верное?Капуста - растение. Оно добывает себе пищу на свету с помощью зелёных листьев - из воздуха и с помощью корней - из почв...
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск