В правом и левом карманах у Пети всего 38 рублей. Если из правого кармана переложит?? в левый столько рублей, сколько было в левом, то в правом кармане будет на2 рубля больше, чем в левом сколько деняг было в правом кармане у Пети
Математика
В правом и левом карманах у Пети всего 38 рублей. Если из правого кармана переложит?? в левый столько рублей, сколько было в левом, то в правом кармане будет на2 рубля больше, чем в левом сколько деняг было в правом кармане у Пети
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В левом кармане было 29 рублей
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Математика