В правом и левом карманах у Пети всего 38 рублей. Если из правого кармана переложит?? в левый столько рублей, сколько было в левом, то в правом кармане будет на2 рубля больше, чем в левом сколько деняг было в правом кармане у Пети

Математика

В правом и левом карманах у Пети всего 38 рублей. Если из правого кармана переложит?? в левый столько рублей, сколько было в левом, то в правом кармане будет на2 рубля больше, чем в левом сколько деняг было в правом кармане у Пети

Автор: Гость