В предложении "Я знал многих героев на войне и их храбрость,их героизм были неразр??вно связаны с упорной физической и нравственной закалкой" подчеркнуть грамматические основы

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В предложении "Я знал многих героев на войне и их храбрость,их героизм были неразр??вно связаны с упорной физической и нравственной закалкой" подчеркнуть грамматические основы

Автор: Гость