В предложении после воздуха и воды лес третий дар природы человеку, нужно ли в это?? предложении ставить тире? если да, то где?

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В предложении после воздуха и воды лес третий дар природы человеку, нужно ли в это?? предложении ставить тире? если да, то где?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После воздуха и воды лес - третий дар природы человеку
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