В при­ве­ден­ном спис­ке ука­за­ны черты сход­ства норм права и мо­ра­ли и от­ли??чия норм права от мо­ра­ли. Вы­бе­ри­те и за­пи­ши­те в первую ко­лон­ку таб­ли­цы по­ряд­ко­вые но­ме­ра черт сход­ства, а во вто­рую ко­лон­ку ...

Обществознание

В при­ве­ден­ном спис­ке ука­за­ны черты сход­ства норм права и мо­ра­ли и от­ли??чия норм права от мо­ра­ли. Вы­бе­ри­те и за­пи­ши­те в первую ко­лон­ку таб­ли­цы по­ряд­ко­вые но­ме­ра черт сход­ства, а во вто­рую ко­лон­ку — по­ряд­ко­вые но­ме­ра черт от­ли­чия: 1) при­ни­ма­ют­ся го­су­дар­ством; 2) ре­гу­ли­ру­ют жизнь об­ще­ства; 3) опи­ра­ют­ся на пред­став­ле­ния о добре и зле; 4) уста­нав­ли­ва­ют пра­ви­ла по­ве­де­ния.

Автор: Гость