В при­ве­ден­ном спис­ке ука­за­ны черты сход­ства норм права и мо­ра­ли и от­ли??чия норм права от мо­ра­ли. Вы­бе­ри­те и за­пи­ши­те в первую ко­лон­ку таб­ли­цы по­ряд­ко­вые но­ме­ра черт сход­ства, а во вто­рую ко­лон­ку ...

Обществознание
В при­ве­ден­ном спис­ке ука­за­ны черты сход­ства норм права и мо­ра­ли и от­ли??чия норм права от мо­ра­ли. Вы­бе­ри­те и за­пи­ши­те в первую ко­лон­ку таб­ли­цы по­ряд­ко­вые но­ме­ра черт сход­ства, а во вто­рую ко­лон­ку — по­ряд­ко­вые но­ме­ра черт от­ли­чия: 1) при­ни­ма­ют­ся го­су­дар­ством; 2) ре­гу­ли­ру­ют жизнь об­ще­ства; 3) опи­ра­ют­ся на пред­став­ле­ния о добре и зле; 4) уста­нав­ли­ва­ют пра­ви­ла по­ве­де­ния.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сходство-4;3;2. различие-1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Масса 0.75 моль оксида углерода 4 равна
Ответить
Литература
Написать антонимы к словам жара-...., грустные-...., встречалось-...., поднялся-...., отдать-....,
Ответить
История
Почему советская экономика была неэффективной
Ответить
Литература
Сочинение по литературе 8 класс В чем состоит воспитательное значение пьесы Д.И. Ф??нвизина "Недоросль" приоритетное пж
Ответить
История
Подумайте, Почему именно в конце XV - начале XVIв. стали возможны Великие Географические Открытия.
Ответить