В приведенном списке указаны черты сходства норм права и морали и отли??чия норм права от морали. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку ...
Обществознание
В приведенном списке указаны черты сходства норм права и морали и отли??чия норм права от морали. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия: 1) принимаются государством; 2) регулируют жизнь общества; 3) опираются на представления о добре и зле; 4) устанавливают правила поведения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сходство-4;3;2. различие-1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Литература
Сочинение по литературе 8 класс В чем состоит воспитательное значение пьесы Д.И. Ф??нвизина "Недоросль" приоритетное пж